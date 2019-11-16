Emre Belözoğlu'ndan Milli Takım itirafı! EURO 2020...
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Bu Milli Takım tarihinde bir ilk... A Milli Takımımız'ın bu başarısında Emre Belözoğlu'nun özel bir yeri bulunuyor. 39 yaşındaki oyuncu bulunduğu maçlarda sahanın en iyileri arasında da yer aldı. Belözoğlu, EURO 2020'ye uzanan serüven hakkında açıklamalarda bulundu.
16.11.2019 10:03
- Son Güncelleme: 16.11.2019 10:14
Ay-yıldızlı ekibin emektarı, "Çok iyi oyuncularla beraber oynadım. Ama bu takım benim gözümde en saf, en temiz oyuncu grubu... Onlar her şeyin en güzeline layıklar. Allah onların gönlüne göre de verdi" diye konuştu.
2002 yılında Japonya ve Kore'de düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösteren Emre Belözoğlu, aradan geçen 18 yılın ardından bu sefer 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla son turnuvasına çıkmaya hazırlanıyor.
Ay-yıldızlıların kaptanı Emre Belözoğlu, İzlanda maçının ardından EURO 2020 sürecini anlattı.
Belözoğlu, 2020 vizesi alan milli takım ile ilgili övgü dolu sözler kullandığı gibi, geçmiş dönemdeki takım arkadaşlarını da unutmadı.
4 ya da 5 jenerasyonla birlikte forma şansı bulduğuna dikkat çeken kaptan Emre, "Çok iyi oyuncularla beraber oynadım. Milli takımlarda da, kulüplerde de beraber görev yaptım.