İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberinde, Conte'ye kısa bir süre önce içinde mermi bulunan bir adet tehdit dolu anonim bir mektup gönderildiği belirtildi.
İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberinde, Conte'ye kısa bir süre önce içinde mermi bulunan bir adet tehdit dolu anonim bir mektup gönderildiği belirtildi.
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