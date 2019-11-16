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  • 16.11.2019 17:28
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 17:33

'ye büyük şok! Mermili mektup gönderdiler

(Serie A) takımlarından Inter’in ’ye içinde mermi bulunan bir zarf gönderildi. Olayın ardından İtalyan emniyetinin, ünlü hocanın Milano’da yaşadığı yerde ve Inter tesislerindeki devriyelerini arttırdığı ifade edildi.



İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberinde, Conte'ye kısa bir süre önce içinde mermi bulunan bir adet tehdit dolu anonim bir mektup gönderildiği belirtildi.

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