Almanya Futbol Federasyonu ve kulübü Schalke 04, A Milli Takım'dan davet alan Ahmed Kutucu'yu aradı. Yetkililer, Kutucu'ya "Bu seçim kariyerini sonlandırabilir" dese de Kutucu tercihinin Türkiye olduğunu iletti.
1 DAKİKA OYNASA YETİYOR
Şenol Güneş eğer yarın Andorra karşısında genç Ahmed'e 1 dakika bile olsa şans verirse, olası bir "Mesut Özil" vakasının önüne geçilmiş olacak.
93 MAÇTA 42 GOL KAYDETTİ
19 yaşındaki Türk yıldız Ahmed Kutucu, kariyerinde 93 maça çıktı. 42 gol atarken 23 de asist yaptı. Genç yıldız bu sezon 7 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Geçen sezon ise 13 maçta 2 gol kaydetti.
1 DAKİKA OYNASA YETİYOR
Şenol Güneş eğer yarın Andorra karşısında genç Ahmed'e 1 dakika bile olsa şans verirse, olası bir "Mesut Özil" vakasının önüne geçilmiş olacak.
93 MAÇTA 42 GOL KAYDETTİ
19 yaşındaki Türk yıldız Ahmed Kutucu, kariyerinde 93 maça çıktı. 42 gol atarken 23 de asist yaptı. Genç yıldız bu sezon 7 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Geçen sezon ise 13 maçta 2 gol kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.