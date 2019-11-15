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  • 15.11.2019 11:50
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 11:50

'da Novak şoku! Devreyi kapattı

Son haftalarda artan performansı ile şampiyonluk mücadelesini sürdüren 'da moraller 'tan gelen haber ile bozuldu. Milli takım kampında bulunan Novak, tendonundan sakatlanarak devreyi kapattı.

Trabzonspor'da sakatlık şoku! Devreyi kapattı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk planları yapan 'da sakatlık kabusu bitmiyor. Bordo-mavili takımda istikrarlı oyunculardan biri olarak gösterilen , milli takım kampında tendonundan sakatlandı.

Novak, Çekya'nın, Kosova ile oynadığı karşılaşmaya davet edilen başarılı sol bek, antrenmanda sakatlık yaşayınca kadrodan çıkarılmıştı.

29 yaşındaki oyuncu, 7. haftada oynanan Ç.Rize maçında kasığından sakatlanıp oyundan çıkmış ancak bir haftalık tedavinin ardından sahalara dönmüştü. Trabzonspor, bu şok haberle sarsılırken, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Sturridge, Obi Mikel ve Sosa'nın da sakatlıkları henüz geçmiş değil.

TRABZONSPOR'DAN NOVAK AÇIKLAMASI!
"Çekya milli takım antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Filip Novak'ın milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup ilk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı sağlık kurulumuza iletilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuz Pazar günü Trabzon'a gelecek ve burada kulüp doktorumuz M.Hakan Ayaz tarafından tekrar değerlendirilerek tedavisine Trabzon'da devam edilecektir.

U21 milli takım kampında kasığındaki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartılan Yusuf Sarı ise Trabzon'a gelecek ve tedavisine burada başlanacaktır."

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