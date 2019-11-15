Türkiye A Milli Futbol Takımı EURO 2020'de! İşte Milli Takım'ın Euro 2020'deki muhtemel rakipleri
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Türk Telekom Stadı'nda karşılaştığı İzlanda ile berabere kalarak EURO 2020'ye gitmeyi garantiledi. Karşılaşma sonrası sahada ve trübünlerde büyük sevinç yaşandı. Ay-Yıldızlı ekip son maçını Andorra ile oynayacak. Peki, Milli Takım'ın Euro 2020'deki muhtemel rakipleri kimler?
15.11.2019 08:59
- Son Güncelleme: 15.11.2019 09:21
Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu 9'uncu maçında İstanbul'da İzlanda ile golsüz berabere kalarak EURO 2020'ye katılma hakkını elde etti. Karşılaşma sonrası trübünlerde ve sahada büyük coşku yaşandı. Peki, Milli Takım'ın Euro 2020'deki muhtemel rakipleri kimler?
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