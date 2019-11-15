Türkiye A Milli Futbol Takımı EURO 2020'de! İşte Milli Takım'ın Euro 2020'deki muhtemel rakipleri

Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu 9'uncu maçında İstanbul'da İzlanda ile golsüz berabere kalarak EURO 2020'ye katılma hakkını elde etti. Karşılaşma sonrası trübünlerde ve sahada büyük coşku yaşandı. Peki, Milli Takım'ın Euro 2020'deki muhtemel rakipleri kimler?