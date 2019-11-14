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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 22:40

Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik mesajı

Başkan , İzlanda ile kendi sahasında 0-0 berabere kalarak gitmeyi garantileyen Milli Takımımızı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla tebrik etti.


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 9'uncu maçında İzlanda ile kendi sahasında 0-0 berabere kalan A Milli Takım, son maçlar öncesinde şampiyonaya gitmeyi garantiledi.

"TEBRİKLER TÜRKİYE'M!"
Başkan , UEFA gitmeyi garantileyen Milli Takımımızı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla tebrik etti. Başkan Erdoğan mesajında "Tebrikler 'm!" ifadelerine yer verdi.

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