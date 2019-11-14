Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik mesajı

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 9'uncu maçında İzlanda ile kendi sahasında 0-0 berabere kalan A Milli Takım, son maçlar öncesinde şampiyonaya gitmeyi garantiledi.
"TEBRİKLER TÜRKİYE'M!"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına gitmeyi garantileyen Milli Takımımızı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla tebrik etti. Başkan Erdoğan mesajında "Tebrikler Türkiye'm!" ifadelerine yer verdi.
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