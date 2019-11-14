Türkiye - İzlanda maçı hangi kanalda? Umutluyuz, son haftalara girilen EURO 2020 H Grubu 9'uncu maçını bugün İzlanda ile oynayacak yıldızlarımızın bu gece futbol resitali sunacağına, Avrupa'yı kendilerine hayran bırakacağına inanıyoruz... Şenol Güneş ve öğrencilerine güveniyoruz... 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Ay-Yıldızlılar, İzlanda'yı yenerek turu garantilemek istiyor. Peki, Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İzlanda karşılaşması 14 Kasım Perşembe günü (bugün) Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye-İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.