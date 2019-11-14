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  • 14.11.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 10:59

maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye , saat kaçta, nerede oynanacak?

maçına saatle kaldı. A Milli Takımımız için zorlu geçecek İzlanda maçı için hazırlıklar tamamlandı. Edirne’den Kars’a, 7’den 77’ye tüm ülke, tek yürek olarak bugün oynanacak İzlanda maçına kilitlendik... Türkiye A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile sahasında yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçından galibiyetle ayrılarak liderliğini korumak istiyor. Peki, hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda?

Türkiye - İzlanda maçı hangi kanalda? Umutluyuz, son haftalara girilen EURO 2020 H Grubu 9'uncu maçını bugün İzlanda ile oynayacak yıldızlarımızın bu gece futbol resitali sunacağına, Avrupa'yı kendilerine hayran bırakacağına inanıyoruz... Şenol Güneş ve öğrencilerine güveniyoruz... 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Ay-Yıldızlılar, İzlanda'yı yenerek turu garantilemek istiyor. Peki, Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İzlanda karşılaşması 14 Kasım Perşembe günü (bugün) Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye-İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

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