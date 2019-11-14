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Milli Takım'da sürpriz isim! İşte Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i...

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri grup aşamasında en kritik maçına çıkacak olan Türkiye, Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda'yı konuk edecek. Grupta ilk 2 sırayı alarak şampiyonaya katılmak isteyen A Milliler'de, Cenk Tosun'un sakatlık haberi moralleri bozdu. Teknik direktör Şenol Güneş yıldız futbolcunun yerine oynatacağı isme karar verirken, İzlanda karşısında sahaya süreceği 11'i de belirledi. Muhtemel ilk 11'de uzun süredir sakat olan Cengiz Ünder'in adı dikkat çekti. İşte Türkiye'nin İzlanda maçı muhtemel 11'i...

14.11.2019 10:46 - Son Güncelleme: 14.11.2019 10:46
Milli Takım'da sürpriz isim! İşte Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i...

Türkiye ile İzlanda EURO 2020 yolunda önemli maçta karşı karşıya gelecek.

Milli Takım'da sürpriz isim! İşte Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i...

Gruptaki tek yenilgisini İzlanda'ya karşı alan millilerimiz, rövanşı alarak EURO 2020 biletini İstanbul'da almayı amaçlıyor.

Milli Takım'da sürpriz isim! İşte Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i...

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'da başlayacak.

Milli Takım'da sürpriz isim! İşte Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i...

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede A Milli Takım'a gruptan çıkmak için beraberlik yetecek.

Milli Takım'da sürpriz isim! İşte Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i...

CENK TOSUN SAKATLIK YAŞADI!
A Milli Futbol Takımımız'da yıldız golcü Cenk Tosun antrenmanda sakatlık yaşadı.

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