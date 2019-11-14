Milli Takım'da sürpriz isim! İşte Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i...

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri grup aşamasında en kritik maçına çıkacak olan Türkiye, Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda'yı konuk edecek. Grupta ilk 2 sırayı alarak şampiyonaya katılmak isteyen A Milliler'de, Cenk Tosun'un sakatlık haberi moralleri bozdu. Teknik direktör Şenol Güneş yıldız futbolcunun yerine oynatacağı isme karar verirken, İzlanda karşısında sahaya süreceği 11'i de belirledi. Muhtemel ilk 11'de uzun süredir sakat olan Cengiz Ünder'in adı dikkat çekti. İşte Türkiye'nin İzlanda maçı muhtemel 11'i...

14.11.2019 10:46 - Son Güncelleme: 14.11.2019 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





