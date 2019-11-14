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  • 14.11.2019 09:58
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 09:58

'in yeni adresi belli oldu!

'de forma şansı her geçen gün azalan devre arasındaki döneminin en önemli ismi olacak. Sloven futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalyan ekibi Empoli'den 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Zajc'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 Mayıs ayı sonunda bitiyor.

Yeni adresi belli oldu!

Sloven oyuncuyu sezon başında almak isteyen 'ın bir kez daha devreye girdiği öğrenildi.

daha önce Rus ekibinin 6 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmişti. Yeni teklifin ne olacağı ise merak konusu..

bu sezon Fenerbahçe'ye beklenen katkıyı bir türlü veremedi.

Sloven futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalyan ekibi Empoli'den 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle edilmişti. Zajc'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 Mayıs ayı sonunda bitiyor.

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