Sloven oyuncuyu sezon başında almak isteyen Krasnodar'ın bir kez daha devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe daha önce Rus ekibinin 6 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmişti. Yeni teklifin ne olacağı ise merak konusu..

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe'ye beklenen katkıyı bir türlü veremedi.





Sloven futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalyan ekibi Empoli'den 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Zajc'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 Mayıs ayı sonunda bitiyor.