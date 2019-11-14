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  • 14.11.2019 12:22
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 12:23

Son dakika: 'den 'in sakatlığı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre , sakatlığı nedeniyle Kosova Milli Takım kadrosundan çıkarılan 'in durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den Muriç'in sakatlığı ile ilgili flaş açıklama

Vedat Muriqi'nin sakatlığı ile ilgili yapılan spekülasyonlar sebebiyle Kulübü'nden bilgilendirme geldi. UEFA prosedürü gereği Vedat'ın milli takıma gittiği ve burada kontrollerinin gerçekleştiği vurgulandı.

Fenerbahçe'den, "Milli takıma seçilen oyuncular, sakatlıkları olsa da gitmek zorundadır. UEFA prosedürü gereği bu şekilde ilerleniyor. Vedat'ın sakatlığı gitmeden milli takıma bildirildi." ifadelerine yer verildi.

Vedat Muriqi'nin ayağında yaşadığı burkulma sonrasında Kosova sağlık heyeti de aynı rahatsızlığı tespit etti. Sakatlık konusunda standart prosedürün izlendiği vurgulandı.

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