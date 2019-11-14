Vedat Muriqi'nin sakatlığı ile ilgili yapılan spekülasyonlar sebebiyle Fenerbahçe Kulübü'nden bilgilendirme geldi. UEFA prosedürü gereği Vedat'ın milli takıma gittiği ve burada kontrollerinin gerçekleştiği vurgulandı.

Fenerbahçe'den, "Milli takıma seçilen oyuncular, sakatlıkları olsa da gitmek zorundadır. UEFA prosedürü gereği bu şekilde ilerleniyor. Vedat'ın sakatlığı gitmeden milli takıma bildirildi." ifadelerine yer verildi.

Vedat Muriqi'nin ayağında yaşadığı burkulma sonrasında Kosova sağlık heyeti de aynı rahatsızlığı tespit etti. Sakatlık konusunda standart prosedürün izlendiği vurgulandı.