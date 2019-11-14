Bu akşam 82 milyonun kalbi Türk Telekom Stadı'nda atacak... Euro 2020 elemeleri H Grubu'nda lider durumda bulunan Milli Takımımız kader sınavında İzlanda ile karşılaşacak. 19 puanı bulunan Milliler beraberlik halinde bile bitime 1 maç kala finalleri garantileyecek.
SON MAÇIMIZ ANDORRA İLE
20.00'deki maçı kazanmamız durumunda ise tarihimizde ilk kez eleme grubunu lider bitirme yolunda dev bir adım atacağız. Milli Takım son maçında ise Andorra'ya konuk olacak.
İRFAN CAN VE EMRE YOK
Kritik sınav öncesi Ay-Yıldızlılar'da iki önemli eksik var... İrfan Can Kahveci ve Emre Belözoğlu kadroda olmalarına rağmen forma giyemeyecek.
FRANSA'NIN RAKİBİ MOLDOVA
Bu akşam Milli Takımımız'ın grubumuzda iki maç daha oynanacak... 22.45'te Fransa sahasında Moldova'yı konuk edecek. Arnavutluk ise Moldova önüne çıkacak.
GÜNEŞ SON KARARINI VERDİ YAZICI&CENGİZ 11'DE
Dünkü idmanda sakatlanan Cenk Tosun, İzlanda maçının kadrosundan çıkarıldı. Şenol Güneş, Cenk ve İrfan'ın yokluğunda Yusuf ile Cengiz'e şans verecek.
İzlanda önündeki kader maçında sahaya çıkacak 11'imiz büyük oranda netleşti... Dün yapılan idmanda Cenk Tosun sakatlanırken, golcü oyuncunun İzlanda ve Andorra önünde forma giyemeceği açıklandı. Şenol Güneş'in kanatlarda Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz'e şans vereceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, Emre Belözoğlu ve İrfan Can'ın yokluğunda ise orta alanda Yusuf Yazıcı'yı oynatacağı, Hasan Ali'nin de 11'e geri döneceği belirlendi.
YİNE FİNAL YİNE İZLANDA
Milli Takımımız, Euro 2016 finallerine bileti İzlanda'yı yenerek almıştı. Ay-Yıldızlılar bu akşam da İzlanda'ya karşısında final mücadelesine çıkacak.
MİLLİLER DEV MAÇA HAZIR
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile oynayacağı dev maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Antrenmanda sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu da takımla çalıştı. Cenk ise idmanda yer almadı.
UEFA'YA İNAT ASKER SELAMI
Milli futbolcularımız İzlanda maçı öncesi önemli bir karar aldı. Ay-Yıldızlılar gol atmamız durumunda UEFA'nın başlattığı soruşturmaya inat yine tribünlere asker selamını verecek.
SON MAÇIMIZ ANDORRA İLE
20.00'deki maçı kazanmamız durumunda ise tarihimizde ilk kez eleme grubunu lider bitirme yolunda dev bir adım atacağız. Milli Takım son maçında ise Andorra'ya konuk olacak.
İRFAN CAN VE EMRE YOK
Kritik sınav öncesi Ay-Yıldızlılar'da iki önemli eksik var... İrfan Can Kahveci ve Emre Belözoğlu kadroda olmalarına rağmen forma giyemeyecek.
FRANSA'NIN RAKİBİ MOLDOVA
Bu akşam Milli Takımımız'ın grubumuzda iki maç daha oynanacak... 22.45'te Fransa sahasında Moldova'yı konuk edecek. Arnavutluk ise Moldova önüne çıkacak.
GÜNEŞ SON KARARINI VERDİ YAZICI&CENGİZ 11'DE
Dünkü idmanda sakatlanan Cenk Tosun, İzlanda maçının kadrosundan çıkarıldı. Şenol Güneş, Cenk ve İrfan'ın yokluğunda Yusuf ile Cengiz'e şans verecek.
İzlanda önündeki kader maçında sahaya çıkacak 11'imiz büyük oranda netleşti... Dün yapılan idmanda Cenk Tosun sakatlanırken, golcü oyuncunun İzlanda ve Andorra önünde forma giyemeceği açıklandı. Şenol Güneş'in kanatlarda Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz'e şans vereceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, Emre Belözoğlu ve İrfan Can'ın yokluğunda ise orta alanda Yusuf Yazıcı'yı oynatacağı, Hasan Ali'nin de 11'e geri döneceği belirlendi.
YİNE FİNAL YİNE İZLANDA
Milli Takımımız, Euro 2016 finallerine bileti İzlanda'yı yenerek almıştı. Ay-Yıldızlılar bu akşam da İzlanda'ya karşısında final mücadelesine çıkacak.
MİLLİLER DEV MAÇA HAZIR
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile oynayacağı dev maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Antrenmanda sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu da takımla çalıştı. Cenk ise idmanda yer almadı.
UEFA'YA İNAT ASKER SELAMI
Milli futbolcularımız İzlanda maçı öncesi önemli bir karar aldı. Ay-Yıldızlılar gol atmamız durumunda UEFA'nın başlattığı soruşturmaya inat yine tribünlere asker selamını verecek.
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