İkinciliği bırak liderliğe bak! A Milli Takım 2 maçta 6 puana odaklandı

A Milli Takımımız yarın İzlanda ile kader maçına çıkacak. Ay-Yıldızlı takımımızın İstanbul'da alacağı 1 puan bile bizim için Avrupa Şampiyonası'na gitme anlamı taşıyor. Yenilgi halinde ise tüm umudumuz Andorra maçına kalacak.
BERABERLİĞİ DÜŞÜNEN YOK
Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular İzlanda ve Andorra'lı yenerek grubu ilk sırada bitirmekten başka birşey düşünmüyor. Beraberliği bile kimse aklına getirmek istemiyor.
LİDER BİTİRMEK ÇOK ÖNEMLİ
Şenol Güneş, Fransa gibi bir devin önünde grubu lider olarak bitirmek istediklerini ifade ederek, "Fransa'yı geçerek vize almak bize gurur verecek. Tek hedefimiz bu" diye konuştu.
BURADA OLMAK GURUR VERİCİ
Gökhan'ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takımımız'a davet edilen Altay Bayındır bundan gurur duyduğunu söyledi. Bayındır, "Burada bulunmak ve bu havayı koklamak sevindirici" dedi.
BERABERLİĞİ DÜŞÜNEN YOK
Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular İzlanda ve Andorra'lı yenerek grubu ilk sırada bitirmekten başka birşey düşünmüyor. Beraberliği bile kimse aklına getirmek istemiyor.
LİDER BİTİRMEK ÇOK ÖNEMLİ
Şenol Güneş, Fransa gibi bir devin önünde grubu lider olarak bitirmek istediklerini ifade ederek, "Fransa'yı geçerek vize almak bize gurur verecek. Tek hedefimiz bu" diye konuştu.
BURADA OLMAK GURUR VERİCİ
Gökhan'ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takımımız'a davet edilen Altay Bayındır bundan gurur duyduğunu söyledi. Bayındır, "Burada bulunmak ve bu havayı koklamak sevindirici" dedi.
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