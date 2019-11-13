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İkinciliği bırak liderliğe bak! A Milli Takım 2 maçta 6 puana odaklandı

A , İzlanda ile kader maçına çıkarken futbolcularımız 1 puanı aklına bile getirmiyor. Herkesin kafasındaki tek hedef grubu lider olarak bitirmek. Güneş beraberliği hiç düşünmediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "'nın önünde grubu lider tamamlamak bize gurur verecek" dedi.

İkinciliği bırak liderliğe bak
A Milli Takımımız yarın İzlanda ile kader maçına çıkacak. Ay-Yıldızlı takımımızın 'da alacağı 1 puan bile bizim için Avrupa Şampiyonası'na gitme anlamı taşıyor. Yenilgi halinde ise tüm umudumuz Andorra maçına kalacak.

BERABERLİĞİ DÜŞÜNEN YOK
Teknik Direktör ve futbolcular İzlanda ve Andorra'lı yenerek grubu ilk sırada bitirmekten başka birşey düşünmüyor. Beraberliği bile kimse aklına getirmek istemiyor.



LİDER BİTİRMEK ÇOK ÖNEMLİ
Şenol Güneş, gibi bir devin önünde grubu lider olarak bitirmek istediklerini ifade ederek, "Fransa'yı geçerek vize almak bize gurur verecek. Tek hedefimiz bu" diye konuştu.



BURADA OLMAK GURUR VERİCİ
Gökhan'ın sakatlığı nedeniyle A 'a davet edilen Altay Bayındır bundan gurur duyduğunu söyledi. Bayındır, "Burada bulunmak ve bu havayı koklamak sevindirici" dedi.






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