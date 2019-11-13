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  • 13.11.2019 23:44
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 23:48

maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım maçı hangi tarihte oynanacak?

Ay-Yıldızlılar, EURO 2020 H Grubu mücadelesinde Türkiye-İzlanda karşılaşmasının hemen ile karşı karşıya gelecek. Önem derecesi yüksek olan karşılaşmalardan önce taraftarlar maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, A Milli Takım Andorra maçı hangi tarihte oynanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçının ardından Andorra ile mücadele edecek. Milli Takım son olarak Fransa ile karşılaşmış ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşma öncesinde taraftarlar Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye Andorra maçı hakkında detaylar...

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Milliler, son maçını Andorra ile yapacak. Andorra - Türkiye maçı 17 Kasım Pazar günü oynanacak. Ay-Yıldızlılar Andorra ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 15 Kasım Cuma günü İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine gidecek ve buradan Andorra'ya geçecek.

Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da TSİ 22.45'te oynanacak.

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