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  • 13.11.2019 13:49
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 13:49

Igor , 'e dönüyor! İşte yeni takımı

ile yollarını ayıran Antalyaspor'un Igor ile temasa geçtiği öne sürüldü. Hırvat teknik adam, alınan kötü sonuçlar sebebiyle geçtiğimiz günlerde Unidese'den gönderilmişti.

Igor Tudor, Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı

ekiplerinden Antalyaspor, 'ın yerine Igor 'u takımın başına geçirmek istiyor. A Spor'da yer alan haberde; Akdeniz ekibinin, Tudor ile temasa geçtiği öne sürüldü.



Hırvat teknik adam, alınan kötü sonuçlar sebebiyle geçtiğimiz günlerde Unidese'den gönderilmişti.

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