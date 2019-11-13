Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bülent Korkmaz'ın yerine Igor Tudor'u takımın başına geçirmek istiyor. A Spor'da yer alan haberde; Akdeniz ekibinin, Tudor ile temasa geçtiği öne sürüldü.
Hırvat teknik adam, alınan kötü sonuçlar sebebiyle geçtiğimiz günlerde Unidese'den gönderilmişti.
Igor Tudor, Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı
Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor'un Igor Tudor ile temasa geçtiği öne sürüldü. Hırvat teknik adam, alınan kötü sonuçlar sebebiyle geçtiğimiz günlerde Unidese'den gönderilmişti.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bülent Korkmaz'ın yerine Igor Tudor'u takımın başına geçirmek istiyor. A Spor'da yer alan haberde; Akdeniz ekibinin, Tudor ile temasa geçtiği öne sürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.