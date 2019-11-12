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  • 12.11.2019 20:32
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 20:46

Cimbom'un yıldızı Falcao paylaştı! yıkıldı...

’da Monaco'dan transferiyle bütün dünyada yankı uyandıran ’ya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Yaz transfer döneminin hiç şüphesiz en çok ses getiren transferlerinden olan Radamel Falcao, Galatasaray’a gol yollarında büyük katkı yapacağı düşüncesiyle dahil edilmişti. Ancak golcü oyuncunun devam sakatlığı nedeniyle takımın oynadığı pek çok önemli maçta saha da yer alamaması, gerek taraftarlar gerekse sporseverlerce hoş karşılanmamıştı. Öte yandan sahalara dönmek için can atan yıldız oyuncu kişisel hesabında bomba bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşımın detayları...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlara çıkan Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a büyük umutlarla transferinin ardından sakatlığı nedeniyle önemli maçlarda yer alamaması taraftarlar nezdinde hayal kırıklığı yaratsa da yıldız oyuncu kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

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