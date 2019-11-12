Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlara çıkan Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a büyük umutlarla transferinin ardından sakatlığı nedeniyle önemli maçlarda yer alamaması taraftarlar nezdinde hayal kırıklığı yaratsa da yıldız oyuncu kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.