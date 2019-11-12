Fenerbahçe'de sakatlık depremi

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu sakatlığından dolayı milli takım kadrosundan çıkartıldı.

Kosova Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde; "Vedat Muriqi, sakatlığı nedeniyle Çekya ve İngiltere ile oynayacağımız maçlarda forma giyemeyecek. İsviçre'de gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından kadrodan çıkarılması kararı alınmıştır."

KASIMPAŞA MAÇINI TAMAMLAMIŞTI!

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanmıştı. Hava topu mücadelesinde yere inerken ters bir şekilde basan Muriqi'nin ayak bileği dönmüştü. Bu pozisyonun ardından iki kez kendini yere bırakan Vedat, yine de oyuna devam etmiş ve karşılaşmayı tamamlamıştı.

5 KULÜP İZLEYECEKTİ!

Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla adından söz ettiren Vedat Muriqi'yi, Çekya ve İngiltere karşılaşmalarında başta Ada'dan olmak üzere dünya devi kulüpler yakından izleyecekti. Vedat'ın bu sakatlığı transferde de şok etkisi yarattı.