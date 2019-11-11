Mustafa Cengiz, "Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum." dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulundu. Şu anda yapılacak bir seçimin sarı-kırmızılı kulübün menfaatine olmayacağını ifade eden Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası… Galatasaray'ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şuan Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum." şeklinde konuştu.