Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 11.11.2019 15:40
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 15:52

Son dakika: 'da seçim bilmecesi! 'den flaş açıklama

Son dakika haberine göre Başkanı , yapacakları işlerin olduğunu ve kulüp menfaatlerinin seçimi göstermediğini ifade etti. Florya ve Riva konularına dikkat çeken Cengiz, "Galatasaray‘ın menfaatleri her şeyin önündedir." dedi.

G.Saray'da seçim bilmecesi! Cengiz'den flaş açıklama

, "Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum." dedi.
Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulundu. Şu anda yapılacak bir seçimin sarı-kırmızılı kulübün menfaatine olmayacağını ifade eden Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası… Galatasaray'ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şuan Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum." şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Galatasaray'da seçim bilmecesi! Mustafa Cengiz'den flaş açıklama
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri