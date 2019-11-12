3-5-2 ile yola devam

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep maçında denediği taktiği Başakşehir maçında da oynatacak... Ahmet Çalık, Marcao ve Luyindama'lı defans hattı ile birlikte forvette bu kez Ryan Babel ve Adem Büyük forma giyecek.
G.SARAY'IN KADERİNİ BELİRLEYECEK FİKSTÜR!
Cimbom milli aradan sonra sırasıyla, Başakşehir, Club Brugge, Trabzonspor, Tuzla, Alanyaspor ve Paris Saint Germain maçlarına çıkacak.
G.SARAY'IN KADERİNİ BELİRLEYECEK FİKSTÜR!
Cimbom milli aradan sonra sırasıyla, Başakşehir, Club Brugge, Trabzonspor, Tuzla, Alanyaspor ve Paris Saint Germain maçlarına çıkacak.
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