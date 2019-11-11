Euro 2020 Avrupa Şampiyonasında ülkelerin giyeceği formalar belli oldu
EURO 2020'ye adım adım yaklaşırken forma tedarikçilerinden Adidas, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak ülkelerin formalarını açıkladı. Peki ülkeler 2020'de hangi formaları giyecek? İşte birbirinden yeni tasarımlarla EURO 2020 formaları...
11.11.2019 22:58
- Son Güncelleme: 11.11.2019 22:58
EURO 2020'ye adım adım yaklaşırken forma tedarikçilerinden Adidas, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak ülkelerin formalarını açıkladı. Kısa bir süre önce Puma, İtalya için hazırladığı formaları açıklamış ve yeni formalar sporseverler tarafından büyük ilgi görmüştü. İşte milli takımlarında EURO 2020'de giyeceği yeni tasarım formalar...
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