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VAR niye yok! ’in ’ye hareketi maça damga vurdu

-Denizlispor maçının 66. dakikasında , ’ye arkadan çift daldı. Malili oyuncunun neredeyse ayağı kırılacaktı. Sadece çıktı. VAR izledi, karar değişmedi. Herkes isyan etti.

VAR niye yok!
Beşiktaş- Denizlispor maçının 66. dakikasında , Sackey'nin arkadan çok sert müdahalesi sonrası yerde kaldı. Herkes beklerken maçın hakemi Özgür Yankaya sarı kart gösterdi. VAR'ın pozisyonu izlemesi sonrasında da karar değişmeyince herkes isyan etti.



SANAL ALEM ÇILGINA DÖNDÜ
Sanal alemden hakeme de VAR'a da büyük tepki geldi. "Biri bana kırmızı kartı tarif etsin", "Kırmızı çıkması için kırılması mı lazım", "Hakem inanılmazı başardı" şeklinde yorumlar yapıldı.



KOCADAĞ: ADİL YÖNETİMİ
Maçın ardından konuşan Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Herkes adil bir yönetim istiyor. Çalınmayan penaltılar ve kırmızı kartlar var. Bazen VAR'a bile gidilme ihtiyacı duyulmadı" dedi.



DIABY'YE 200. GOL PLAKETİ
Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki resmi maçlarda 200. golünü atan Abdoulay Diaby'ye ödülü dün geceki Denizlispor maçı öncesinde verildi.

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