Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayan müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor. Beşiktaş Denizlispor maçı Bein Sports'tan naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR | CANLI
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak.
Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sacket, Aissati, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega.
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