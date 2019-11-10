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  • 10.11.2019 18:08
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 19:25

- Denizlispor | CANLI ANLATIM

'in 11. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Beşiktaş Denizlispor karşılaşmasını canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Beşiktaş - Denizlispor | CANLI

'in 11. haftasında sahasında 'u konuk ediyor.

Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayan müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor. Beşiktaş Denizlispor maçı Bein Sports'tan naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR | CANLI

İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak.

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sacket, Aissati, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega.

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