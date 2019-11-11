Fenerbahçe'de gönderilecekler listesi belli oldu! Devre arasında büyük değişim | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan ve zirve mücadelesinde iddialı durumda olan Fenerbahçe'de, devre arasında yapılacak hamleler için de hazırlıklar başladı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda takımdan gönderilecek 4 isim netleşirken, sarı-lacivertli yönetim gönderilecek oyuncularla transfere de kaynak yaratmak istiyor. Peki Fenerbahçe'de gönderilecek futbolcular kimler? İşte o detaylar...

11.11.2019 09:58 - Son Güncelleme: 11.11.2019 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





