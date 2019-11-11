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Fenerbahçe'de gönderilecekler listesi belli oldu! Devre arasında büyük değişim | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan ve zirve mücadelesinde iddialı durumda olan Fenerbahçe'de, devre arasında yapılacak hamleler için de hazırlıklar başladı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda takımdan gönderilecek 4 isim netleşirken, sarı-lacivertli yönetim gönderilecek oyuncularla transfere de kaynak yaratmak istiyor. Peki Fenerbahçe'de gönderilecek futbolcular kimler? İşte o detaylar...

11.11.2019 09:58 - Son Güncelleme: 11.11.2019 10:00
Fenerbahçe'de gönderilecekler listesi belli oldu! Devre arasında büyük değişim | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Yaz transfer döneminde birçok yıldız ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de devre arasında ise ayrılıklar var...

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesi belli oldu! Devre arasında büyük değişim | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Teknik direktör Ersun Yanal ile fikir alışverişinde bulunan sarı-lacivertli kurmaylar ara transfer döneminde 4 isimle yollarını ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesi belli oldu! Devre arasında büyük değişim | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Finansal Fair Play anlaşmasına rağmen kadrosuna sol bek, sol açık ve golcü takviyesi planlayan Fenerbahçe, kaynak oluşturacak isimleri belirledi.

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesi belli oldu! Devre arasında büyük değişim | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Sarı-lacivertliler kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin ardından 3 ismi daha gözden çıkarıldı.

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesi belli oldu! Devre arasında büyük değişim | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Mehmet Ekici'ye kolaylık sağlayacak olan sarı-lacivertliler, Zajc'ı ise uzun süredir flörtte olduğu Rus takımlarından birine göndermeyi planlıyor.

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