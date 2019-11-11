Trabzonspor hayata geri döndü... Bordo-Mavililer evinde konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 yendi. 7. dakikada Abdülkadir uygun durumda olmasına rağmen defans araya girdi. 25'te Abdulkadir Siopis'e sert hareket yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
Maçın 37. dakikasında köşe atışında Cisse topu dışarı attı. 43'te Bakasetas'ın vuruşunda Uğurcan topu harika kurtardı. 55'te Sörloth'un ortasında Nwakaeme istediği kafa vuruşunu yapamadı.
HOSSEİNİ BİR PENALTI KAÇIRDI
Campos topa 64'te elle dokununca 67'de penaltıyı Hosseini gole çevirdi. 69'da Cisse'nin şutunu Novak çizgiden çıkardı. 84'te kazanılan 2. penaltıyı Hosseini kaçırdı. Maçı Trabzon 1-0 kazandı.
TRABZON İLK KEZ GOL YEMEDİ
Bu sezon dühü önce oynadığı 10 lig maçında kalesinde gol gören Trabzonspor, dün Alanya önünde 27. dakikadan itibaren 10 kişi oynamasına rağmen kalesini gole kapatmayı başardı.
GEÇEN HAFTA KIRMIZI ÇIKMADI PARMAK'I İSE AFFETMEDİ!
Trabzon-Göztepe maçında Jerome, Sosa'nın bileğine basmış ancak kırmızı kart çıkmamıştı.
Dün Abdülkadir Parmak, önce topa dokundu. Sonrasında kendisini frenleyemedi. Hakem Bitigen direk kırmızı çıkardı.
46 MAÇ SONRA KIRMIZI GÖRDÜ!
Trabzonspor, 5 Mayıs 2018'den sonra Süper Lig'de ilk kez kırmızı kartla cezalandırıldı
Trabzonspor, Süper Lig'de 46 maç sonra kırmızı kart gördü (Son olarak 5 Mayıs 2018'deki Kasımpaşa maçında görmüşlerdi). Bordo-mavililerin Süper Lig'de gördüğü son 5 kırmızı kartın 4'ü iç sahadaki maçlarda geldi.
ALEXANDER SÖRLOTH HASTANELİK OLDU
Karadeniz Fırtınası'nda kaleci Uğurcan Çakır sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın son dakikalarında girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalan Alexander Sörloth ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç golcünün kafasında kanama olduğu öğrenildi.
KARAMAN: ÜST DÜZEY MÜCADELE ETTİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanya galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Karaman, "1 kişi eksik kalmamıza rağmen arkadaşlar üst düzey mücadele gösterdiler ve onun karşılığında 3 puan aldılar" dedi. Ünal hoca, Abdülkadir Parmak'ın kırmızı kartında oyuncunun önce topa müdahale ettiğini ve karırın yanlış olduğunu söyledi.
UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
Maçın 37. dakikasında köşe atışında Cisse topu dışarı attı. 43'te Bakasetas'ın vuruşunda Uğurcan topu harika kurtardı. 55'te Sörloth'un ortasında Nwakaeme istediği kafa vuruşunu yapamadı.
HOSSEİNİ BİR PENALTI KAÇIRDI
Campos topa 64'te elle dokununca 67'de penaltıyı Hosseini gole çevirdi. 69'da Cisse'nin şutunu Novak çizgiden çıkardı. 84'te kazanılan 2. penaltıyı Hosseini kaçırdı. Maçı Trabzon 1-0 kazandı.
TRABZON İLK KEZ GOL YEMEDİ
Bu sezon dühü önce oynadığı 10 lig maçında kalesinde gol gören Trabzonspor, dün Alanya önünde 27. dakikadan itibaren 10 kişi oynamasına rağmen kalesini gole kapatmayı başardı.
GEÇEN HAFTA KIRMIZI ÇIKMADI PARMAK'I İSE AFFETMEDİ!
Trabzon-Göztepe maçında Jerome, Sosa'nın bileğine basmış ancak kırmızı kart çıkmamıştı.
Dün Abdülkadir Parmak, önce topa dokundu. Sonrasında kendisini frenleyemedi. Hakem Bitigen direk kırmızı çıkardı.
46 MAÇ SONRA KIRMIZI GÖRDÜ!
Trabzonspor, 5 Mayıs 2018'den sonra Süper Lig'de ilk kez kırmızı kartla cezalandırıldı
Trabzonspor, Süper Lig'de 46 maç sonra kırmızı kart gördü (Son olarak 5 Mayıs 2018'deki Kasımpaşa maçında görmüşlerdi). Bordo-mavililerin Süper Lig'de gördüğü son 5 kırmızı kartın 4'ü iç sahadaki maçlarda geldi.
ALEXANDER SÖRLOTH HASTANELİK OLDU
Karadeniz Fırtınası'nda kaleci Uğurcan Çakır sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın son dakikalarında girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalan Alexander Sörloth ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç golcünün kafasında kanama olduğu öğrenildi.
KARAMAN: ÜST DÜZEY MÜCADELE ETTİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanya galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Karaman, "1 kişi eksik kalmamıza rağmen arkadaşlar üst düzey mücadele gösterdiler ve onun karşılığında 3 puan aldılar" dedi. Ünal hoca, Abdülkadir Parmak'ın kırmızı kartında oyuncunun önce topa müdahale ettiğini ve karırın yanlış olduğunu söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.