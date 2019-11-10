Trabzon'da kartlar havada uçuştu! Trabzonspor Alanyaspor engelini geçti
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor bugün evinde Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu maçta 25. dakikada Abdülkadir Parmak'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Trabzonspor, Hosseini'nin 67. dakikada penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti. Ardında 81. dakikada bu kez Fernandes'in atılmasıyla Alanyaspor 10 kişi kaldı. 83'üncü dakikada bir kez daha penaltı vuruşu için topun başına geçen Hosseini bu kez kaleci Marafona'yı geçemedi ve maç 1-0'lık skorla sona erdi.
Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yolunda çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 67. dakikada Majid Hosseini kaydetti. Fırtına bu galibiyetle puanını 19'a yükselterek 3. sıraya yükseldi. Alanyaspor liderlik için çıktığı maçı kaybederek 19 puanla 4. sırada kaldı.