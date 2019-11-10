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Trabzon'da kartlar havada uçuştu! Trabzonspor Alanyaspor engelini geçti

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor bugün evinde Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu maçta 25. dakikada Abdülkadir Parmak'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Trabzonspor, Hosseini'nin 67. dakikada penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti. Ardında 81. dakikada bu kez Fernandes'in atılmasıyla Alanyaspor 10 kişi kaldı. 83'üncü dakikada bir kez daha penaltı vuruşu için topun başına geçen Hosseini bu kez kaleci Marafona'yı geçemedi ve maç 1-0'lık skorla sona erdi.

10.11.2019 18:41 - Son Güncelleme: 10.11.2019 19:02
Trabzon'da kartlar havada uçuştu! Trabzonspor Alanyaspor engelini geçti .

Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yolunda çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 67. dakikada Majid Hosseini kaydetti. Fırtına bu galibiyetle puanını 19'a yükselterek 3. sıraya yükseldi. Alanyaspor liderlik için çıktığı maçı kaybederek 19 puanla 4. sırada kaldı.

Trabzon'da kartlar havada uçuştu! Trabzonspor Alanyaspor engelini geçti .

MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın Siopis'e yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen kırmızı kart olarak değerlendirdi. Trabzonspor 10 kişi kaldı.

Trabzon'da kartlar havada uçuştu! Trabzonspor Alanyaspor engelini geçti .

36. dakikada Efecan'ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Trabzon'da kartlar havada uçuştu! Trabzonspor Alanyaspor engelini geçti .

37. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Siopis'in kafayla arka direğe doğru aşırdığı topu müsait pozisyondaki Cisse auta gönderdi.

Trabzon'da kartlar havada uçuştu! Trabzonspor Alanyaspor engelini geçti .

42. dakikada Fernandes'in pasından topu önüne alan Bakasetas ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda Uğurcan Çakır, yerinde müdahale yaparak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

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