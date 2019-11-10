Trabzon'da kartlar havada uçuştu! Trabzonspor Alanyaspor engelini geçti

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor bugün evinde Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu maçta 25. dakikada Abdülkadir Parmak'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Trabzonspor, Hosseini'nin 67. dakikada penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti. Ardında 81. dakikada bu kez Fernandes'in atılmasıyla Alanyaspor 10 kişi kaldı. 83'üncü dakikada bir kez daha penaltı vuruşu için topun başına geçen Hosseini bu kez kaleci Marafona'yı geçemedi ve maç 1-0'lık skorla sona erdi.

10.11.2019 18:41 - Son Güncelleme: 10.11.2019 19:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





