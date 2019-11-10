Vedat’tan kariyer başlangıcı!

Fenerbahçeli Vedat Muric, gösterdiği etkili performansla kariyerinin en golcü başlangıcına imza attı. Fenerbahçe'ye Çaykur Rizespor'dan transfer olan 25 yaşındaki santrfor, bu sezon sahaya çıktığı 11 maçta 7 gol kaydetti. Bu rakam Muric'in kariyerinin en iyi başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Vedat Muric, 2019'da şu ana dek 34 resmi maçta 23 gol attı.
- Spor
- 10.11.2019
- Gazete
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