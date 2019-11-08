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  • 08.11.2019 23:42
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 23:42

'e saldıran kişiye 10 yıl hapis cezası verildi

ekiplerinden 'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu ile Bosna Hersekli oyuncu 'a ya ilişkin davada sanıklardan , 10 yıl hapis cezası aldı.


'da gerçekleştirilen duruşmada, 30 yaşındaki sanık hakkında karar verildi. Hakim, futbolculardan 200 bin sterlin değerindeki saati çalmaya çalıştıklarını itiraf eden saldırganın "dehşet verici" bir sabıka kaydı bulunduğunu vurguladı.

38 ayrı suç kaydı bulunan ve 20'sinden hüküm yiyen saldırgana 10 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca sanığın verilen maddi hasar nedeniyle 181 sterlin ödemesine hükmedildi.

Saldırganın hırsızlık nedeniyle 2017 yılında 42 ay hapis cezasına mahkum edildiği ve futbolcuları soymaya çalıştığı dönemde şartlı olarak serbest bırakıldığı belirtildi.

26 yaşındaki diğer sanık Jordan Northover hakkındaki karar ise ileri bir tarihte verilecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin girişimiyle karşı karşıya kalan ve , güvenlik gerekçesiyle 'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

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