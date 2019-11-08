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  • 08.11.2019 20:24
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 20:27

A 'nın aday kadrosu açıklandı

Son dakika haberin göre A 'nın 'nde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Şenol Güneş, kadroyu 2020'yi hedef göstererek saat 20.20'de açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
A 'nın 2020 H Grubu'nda İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu.

20.20'DE AÇIKLADI
Teknik direktör Şenol Güneş, kadroyu 2020'yi hedef göstererek saat 20.20'de açıkladı.

Türkiye'nin 14 Kasım Perşembe günü sahasında İzlanda ve 17 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Ömer Bayram, Hasan Ali Kaldırım,Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal"




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