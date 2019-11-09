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  • 09.11.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 15:48

maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 hangi kanalda?

maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak . Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında hüsrana uğrayan Sarı-Kırmızılı takım, Gaziantep'te moral arayacak. Peki, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep-Galatasaray maçı saat kaçta?

Gaziantep Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep ile karşılaşacak. Sakatlıkları bulunan Falcao ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek. Galatasaray 16 puan 2 averaja 7. sırada, Gaziantep ise 15 puanla 9. sırada yer alıyor. Peki, Gaziantep Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 Gaziantep GS maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GAZİANTEP GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep ile Galatasaray mücadele edecek. Gaziantep - Galatasaray maçı 9 Kasım (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun hakem üçlüsü görev alacak. Dördüncü hakemin Onur Öztoprak olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Volkan Bayarslan.

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