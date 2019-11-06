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  • 06.11.2019 22:08
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 22:21

İngiliz polisi paylaştı! İşte ve 'a yapılan saldırının yeni görüntüleri

İngiliz polisi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu ile oyuncu 'a nın yeni görüntülerini paylaştı. Öte yandan bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan sanıklardan da suçunu itiraf etti.


İngiliz polisi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu ile oyuncu 'a nın yeni görüntülerini paylaştı. Öte yandan bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan sanıklardan da suçunu itiraf etti.

Londra'da gerçekleştirilen duruşmada, 26 yaşındaki Northover, 25 Temmuz'da yaşanan bıçaklı saldırı girişiminde Arsenal takımı oyuncularından Mesut ile Kolasinac'ın eşyalarını çalmaya çalıştığını kabul etti.

Mahkeme hakimi, suçunu daha önce itiraf eden Ashley Smith için 8 Kasım Cuma günü, Northover hakkında ise ileri bir tarihte karar verileceğini duyurdu.

LİG MAÇLARINDA KADROYA ALINMAMIŞLARDI
İngiltere'nin başkenti Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

Londra Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan Ashley Smith ile Jordan Northover'ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkarılacağı belirtilmişti.

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