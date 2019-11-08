Gururumuz Başakşehir

Başakşehir, Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger'i 3-0 yendi. Temsilcimiz bu sonuçla grupta liderliğe yükselerek üst tura yükselmek için önemli bir adım attı.
PERDEYİ VISCA AÇTI
Maça etkili başlayan Başakşehir'de 6. dakikada Gulbrandsen'in müsait pozisyonda yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti. 36'da ev sahibi adına gelişen atakta Ritzmaier'in şutu direkten döndü. 73'te Rnic'in Skrtel'i ceza sahasında düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi, Rnic 2. sarıdan atıldı.
CRİVELLİ'DEN DUBLE
73'te penaltıyı gole çeviren Visca, Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. 84 ve 86. dakikalarda sahne alan Crivelli, Başakşehir'e 3-0'lık galibiyeti getirdi.
PERDEYİ VISCA AÇTI
Maça etkili başlayan Başakşehir'de 6. dakikada Gulbrandsen'in müsait pozisyonda yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti. 36'da ev sahibi adına gelişen atakta Ritzmaier'in şutu direkten döndü. 73'te Rnic'in Skrtel'i ceza sahasında düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi, Rnic 2. sarıdan atıldı.
CRİVELLİ'DEN DUBLE
73'te penaltıyı gole çeviren Visca, Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. 84 ve 86. dakikalarda sahne alan Crivelli, Başakşehir'e 3-0'lık galibiyeti getirdi.
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