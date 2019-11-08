Bugünkü
Takvim

Gururumuz

, C Grubu 4. hafta maçında deplasmanda ekibi Wolfsberger'i 3-0 yendi. Temsilcimiz bu sonuçla grupta liderliğe yükselerek üst tura yükselmek için önemli bir adım attı.

Gururumuz Başakşehir
Başakşehir, C Grubu 4. hafta maçında deplasmanda ekibi Wolfsberger'i 3-0 yendi. Temsilcimiz bu sonuçla grupta liderliğe yükselerek üst tura yükselmek için önemli bir adım attı.

PERDEYİ VISCA AÇTI
Maça etkili başlayan 'de 6. dakikada Gulbrandsen'in müsait pozisyonda yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti. 36'da ev sahibi adına gelişen atakta Ritzmaier'in şutu direkten döndü. 73'te Rnic'in Skrtel'i ceza sahasında düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi, Rnic 2. sarıdan atıldı.

CRİVELLİ'DEN DUBLE
73'te penaltıyı gole çeviren Visca, Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. 84 ve 86. dakikalarda sahne alan Crivelli, Başakşehir'e 3-0'lık galibiyeti getirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGururumuz Başakşehir
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri