UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4'üncü hafta maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Wolfsberger ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında 3 gol bulan Medipol Başakşehir karşılaşmadan galip ayrıldı.



Bu sonuçla Başakşehir puanını 7'ye yükseltti ve grubun yeni lideri oldu. Wolfsberger ise 4 puanla son sırada kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Avusturya temsilcisi Wolfsberger arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Clichy'nin rakip yarı sahanın sağ tarafından attığı pasla ceza yayının üzerinde topla buluşan Gulbrandsen, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Uygun durumda vuruşunu yapan Gulbrandsen'in şutunda, top az farkla yandan auta gitti.





19. dakikada Berkay Özcan'ın yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği sert şutta kaleci Kofler, topu kornere çeldi.

36. dakikada ev sahibi ekibin atağında Ritzmaier, Niangbo'nun pasında topla ceza sahasının solunda buluştu. Ritzmaier'in bekletmeden çektiği şutta top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

İlk yarı golsüz bitti.

55'inci dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Azubuike'nin defansın arkasına attığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Gulbrandsen aşırtma vuruş denedi ama top Kofler'de kaldı.

72'nci dakikada Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Rnic'in Skrtel'i düşürmesiyle deplasman ekibi penaltı kazandı.





73'üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Visça, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

84'üncü dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Visça'nın yerden sert ortasında Crivelli'nin vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

87'nci dakikada Başakşehir 3'üncü golü buldu. Caiçara'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Crivelli ön direkte vurdu ve top filelerle buluştu: 0-3.

Maçta başka gol olmayınca Başakşehir, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.