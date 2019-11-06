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  • 07.11.2019 01:34
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 01:36

'dan Şampiyonlar Lig'inde kötü rekor

A Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda ile karşılaşan kötü bir rekora imza attı. Cimbom maçına başında Rodrygo'nun 2 golü ve 'un penaltı golüne engel olamadı ve ilk 15 dakika sonunda üç farklı geriye düştü.

Cimbom'dan Şampiyonlar Lig'inde kötü rekor

grup 4. hafta maçında ile deplasmanda karşılaştı. Galatasaray maça istediği gibi başlayamadı ve ilk 15 dakikada kalesinde 3 gol birden gördü.

4. dakikada Real Madrid 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Rodrygo, defansın hatasını değerlendirdi ve yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

7. dakikada Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. Yine sarı-kırmızılı defansın hatasında sol kanatta topla buluşan Marcelo'nun ortasında Rodrygo, bu kez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Real Madrid, Galatasaray kalesine gerçekleştirdiği 3 atakta 2 gol buldu.

15. dakikada Galatasaray'ın geliştirdiği ilk atakta, kaleye 25 metre kadar uzaklıktan Lemina'nın şutunda, kaleci Courtois topu kornere gönderdi.

İLK 15 DAKİKADA 3 GOL
Galatasaray maçına başında Rodrygo'nun 2 golü ve 'un penaltı golüne engel olamadı ve ilk 15 dakika sonunda üç farklı geriye düştü. Real Madrid karşısında ilk 15 dakikada 3 gol yiyen Galatasaray, bu süre zarfında 3 gol yiyen ilk takım olarak tarihe geçti.


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