UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş, bugün saat 23.00'te başlayacak maçta Portekiz'in Braga takımına konuk olacak. Grubunda henüz puanı bulunmayan Beşiktaş, Braga karşısında 3 puan için savaşacak. Siyah-Beyazlılar grupta geride kalan 3 maçta kalesinde 7 gol görürken, rakip filelere 3 gol gönderdi.
- Spor
- 07.11.2019
- Gazete
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