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, Avrupa'da siftah peşinde

K 'nda , bugün saat 23.00'te başlayacak maçta Portekiz'in takımına konuk olacak. Grubunda henüz puanı bulunmayan Beşiktaş, Braga karşısında 3 puan için savaşacak.

Kartal siftah peşinde
K 'nda , bugün saat 23.00'te başlayacak maçta Portekiz'in takımına konuk olacak. Grubunda henüz puanı bulunmayan Beşiktaş, Braga karşısında 3 puan için savaşacak. Siyah-Beyazlılar grupta geride kalan 3 maçta kalesinde 7 gol görürken, rakip filelere 3 gol gönderdi.





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