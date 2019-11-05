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  • 05.11.2019 22:19
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 22:19

'dan flaş açıklaması! maçında...

Kulübü, Arjantinli futbolcu 'nın maçında ayak bileğine ve uyluk adalesine aldığı darbe sonrası yaşadığı sakatlık sebebiyle Avrupa Ligi'nde ile oynayacakları maçın kadrosunda bulunmayacağını açıkladı.

Trabzonspor'dan flaş Jose Sosa açıklaması!

, Avrupa Ligi C Grubu 4. karşılaşmasında ile oynayacakları mücalede 'nın forma giyemeyeceğini açıkladı.

TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Sağlık Kurulu Başkanımız , kaptanımız Jose Sosa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yaşar Kibar Güven, "Süper Lig'in 10. haftasında oynadığımız Göztepe karşılaşmasında ayak bileğine ve uyluk adalesine darbe alan oyuncumuzun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımız Jose Sosa'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun bu süreçte günlük takibi yapılacaktır" dedi.

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