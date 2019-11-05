Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın görevinden ayrılmasından dolayı Kulüpler Birliği Vakfında olağanüstü genel kurula gidildi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptı.

Seçime tek aday olarak giren Mehmet Sepil, oy birliğiyle başkanlığa seçildi. Başkan yardımcılıklarına ise Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu getirildi.

Özel işleri nedeniyle yurt dışında bulunan Mehmet Sepil toplantıya katılmazken, Göztepe Kulübünü başkan yardımcısı Talat Papatya temsil etti.

10. BAŞKAN OLDU

Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfının 10. başkanı oldu.

2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında daha önce İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yapmıştı.

GALATASARAY'DA BAŞKAN BİR YIL SONRA KATILDI

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşık bir yıl sonra Kulüpler Birliği Vakfının toplantısına katıldı.

Cengiz, geçen sezonun ilk yarısında Kulüpler Birliği Vakfının yaptığı açıklamadan dolayı toplantılara katılmama kararı almıştı.

Sarı-kırmızılı kulübü, bu süreçteki toplantılarda yönetim kurulu üyeleri temsil etmişti.

Vakfı'nda bugüne kadar İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı.





MEHMET SEPİL KİMDİR?

Mehmet Sepil, 1955 yılında İzmir'de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu, aynı üniversitede Kıyı ve Liman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

30 yıldan fazla bir süre inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yapan Sepil, NATO, ABD ve Türk hükümeti ile ilgili özel sektör projelerinde çalıştı.

2011'de İngiliz Vallares PLC ile birleşmesine kadar Irak'ta faaliyet gösteren en büyük petrol şirketi olan Genel Energy şirketinin CEO'luğunu yaptı.

2012 senesi verilerine göre 450 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34. iş adamı olan Sepil'in yönettiği Genel Energy PLC, yılda milyarlarca varil petrol üretme kapasitesine sahip.

Ayrıca Sepil'in, Ege mutfağını dünyaya tanıtmak için kurduğu bir restoranlar zinciri bulunmaktadır.

Mehmet Sepil Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) üyesidir.

Sepil, çocukluğundan bu yana Göztepe'ye olan ilgisi ile bilinmektedir. Hüseyin Altınbaş, 24 Mart 2014 tarihinde Yeni Asır'a verdiği röportajda "Gerekirse kulübü satarım" ifadesini kullanıp kulübü satın almak isteyen herkesle görüşebileceğini belirttikten sonra, uzun süredir kulübün hisselerini almak isteyen Sepil harekete geçmiş ve 7 milyon 500 bin dolarlık satış bedelinin yanı sıra kulübün mevcut borçlarını da üstlenerek kulübün başkanı olmuştur ve 14 sene aradan sonra 2017 senesinde Göztepe takımını Süper Lig'e çıkartmıştır.

Halen Göztepe'nin başkanlığını yapmaktadır.