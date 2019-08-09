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  • 09.08.2019 20:51
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 20:51

Son dakika: "güvenlik" gerekçesiyle kadro dışı

’da önceki hafta girişimiyle karşı karşıya kalan li oyuncular ve pazar günü ile yapılacak maçın kadrosuna güvenlik gerekçesiyle alınmadı.

Mesut Özil kadro dışı bırakıldı!

takımlarından 'den yapılan yazılı açıklamada Mesut ve Kolasinac'ın ligin pazar günü yapılacak açılış maçında deplasmanda 'a karşı forma giymeyeceği bildirildi.

Arsenal kararın gerekçesi olarak "polisin soruşturduğu başka güvenlik hadiselerini" gösterirken, bunların ayrıntısı hakkında bilgi vermedi.

"Oyuncularımızın ve ailelerin güvenliği daima birinci önceliğimizdir." ifadesi kullanılan açıklamada, "Bu kararı oyuncularımız ve temsilcileri ile müzakere ederek aldık. Polisle temastayız ve oyuncularımız ile ailelerine destek vermeyi sürdürüyoruz." denildi.

Açıklamada, "Oyuncularımızı en kısa zamanda yeniden takımda görmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ
Motosikletli 2 kişi, 'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde 'in kullandığı aracı takip etmiş ve girişiminde bulunmuştu.

Olayın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde Mesut'un kapıları kilitleyip hareket ettiği, araçtaki takım arkadaşı Bosna Hersekli 'ın ise dışarı çıkarak bıçaklı saldırganlara karşı koymaya çalıştığı görülüyordu.

Mesut Özil'in daha sonra aracını yol ortasında bırakarak yakınlardaki bir Türk restoranına girip yardım istemiş, restoran personelinin gelmesiyle kaskla yüzlerine gizleyen saldırganlar kaçmıştı.

İngiliz polisi olayla ilgili soruşturma başlatmış ancak herhangi bir gözaltı yapılmamıştı.

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