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  • 05.11.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 10:43

UEFA 'nde bugün hangi maçlar var? 2019 fikstürü

'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray A Grubu'nun 4. haftasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. 'Devler Ligi'nin 4. haftası perdesi bugün açılıyor. Peki, 'nde bugün hangi maçlar var? Galatasaray - Real Madrid maçı ne zaman? İşte 2019 fikstürü...

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmaları, bugün başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray A Grubu'ndaki 4. maçında Real Madrid deplasmanına çıkacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Galatasaray - Real Madrid maçı ne zaman? İşte 2019 Şampiyonlar Ligi 4. hafta fikstürü...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)

20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya)

23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa)

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