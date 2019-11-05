UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmaları, bugün başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray A Grubu'ndaki 4. maçında Real Madrid deplasmanına çıkacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Galatasaray - Real Madrid maçı ne zaman? İşte 2019 Şampiyonlar Ligi 4. hafta fikstürü...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)

20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya)

23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa)