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  • 05.11.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 09:54

'ın maçı kamp kadrosu belli oldu

A Grubu'nda yarın akşam 'in konuğu olacak. Maç öncesi Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı ve kamp kadrosunda yer almadı.

G.Saray'ın Real Madrid maçı kadrosu açıklandı

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

'Futbol Takımımız, A Grubu dördüncü maç haftasında ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için bugün İspanya'nın başkenti Madrid'e gidiyor.

Sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.00'de Madrid'e hareket edecek olan takımımız, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını bugün yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) mücadelenin gerçekleşeceği Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Teknik direktörümüz ve bir oyuncumuzun katılacağı basın toplantısı ise yerel saatle 18.00'de (TSİ 20.00) başlayacak.

Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

, Jean Michael Seri, , , Younes , , Batuhan Şen, , , Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.'

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