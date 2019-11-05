Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor.
Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de son yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan James Rodriguez ve Gareth Bale katılmadı. İki yıldızın takımdan ayrı olarak bireysel çalıştığı belirtildi.
"ZIDANE KADROYA ALMAYACAK"
Marca'da yer alan haberde; Zinedine Zidane'ın, Gareth Bale ve James Rodriguez'i Galatasaray maçı kadrosuna almayacağı bilgisi verildi. James Rodriguez ve Bale, Real Madrid'in La Liga'da oynadığı Real Betis maçında da kadroda yer almamıştı.
Kolombiyalı yıldız bu sezon 9 maçta oynadı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Gareth Bale ise 7 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Galatasaray'a Real Madrid maçı öncesi çifte müjde
Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 4'üncü haftasında Real Madrid'e konuk olacak Galatasaray'ı sevindirecek bir haber geldi. İspanyol ekibinde bir süredir sakatlıkları bulunan James Rodriguez ve Gareth Bale'in Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceği bildirildi.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor.
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