İstanbul’da zafer Kibet’in

Vodafone 41. İstanbul Maratonu dün koşuldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startını verdiği organizasyona 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu katıldı.
Erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet 2 saat 9 dakika 44 saniye ile ilk sırayı aldı. Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu 2 saat 23 dakika 40 saniye ile 1. oldu.
İstanbul Maratonu'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da katıldı.
Erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet 2 saat 9 dakika 44 saniye ile ilk sırayı aldı. Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu 2 saat 23 dakika 40 saniye ile 1. oldu.
İstanbul Maratonu'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da katıldı.
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