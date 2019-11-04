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’da zafer Kibet’in

Vodafone 41. Maratonu dün koşuldu. Gençlik ve 'nun startını verdiği organizasyona 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu katıldı. atlet 2 saat 9 dakika 44 saniye ile ilk sırayı aldı. Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet 2 saat 23 dakika 40 saniye ile 1. oldu.

İstanbul’da zafer Kibet’in
Vodafone 41. Maratonu dün koşuldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startını verdiği organizasyona 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu katıldı.



Erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet 2 saat 9 dakika 44 saniye ile ilk sırayı aldı. Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu 2 saat 23 dakika 40 saniye ile 1. oldu.



'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da katıldı.

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