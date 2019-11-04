Liderlik için gitti, büyük şok yaşayıp döndü!.. Fenerbahçe kazanması durumunda zirveye oturacağı maçta Kayserispor'a 1-0 yenilerek 4. sıraya geriledi. 26'da Moses'ın ceza sahası dışıhdan müthiş şutu üst direkte patladı. Ardından Garry Rodrigues çaprazdan vurdu, kaleci Lung çıkardı. 39'da Vedat'ın kafa vuruşu Lung'un dokunuşunun ardından direğe çarptı.
UMUT HATAYI AFFETMEDİ
45'te Garry Rodrigues yüzde yüz pozisyonda önemli bir fırsatı daha harcadı. 58'de Kayserispor öne geçti. Defans arkasına hareketlenen Umut Bulut güzel bir plase ile Altay'ı mağlup etti: 1-0.
BÖYLE BİR POZİSYON YOK!
72'de Gustavo'nun şutu üst direkten döndü. Ardından kaleci Lung önce Zanka sonra Hasan Ali'nin şutlarını kurtarınca maç 1-0 tamamlandı.
VEDAT BU KEZ ETKİSİZDİ
Fener'in en önemli gol umudu olan Vedat Muriç dün gece bekleneni veremedi. Kosovalı yıldız önemli pozisyonları değerlendiremedi. 90+1'de müsait pozisyonda çok kötü bir vuruş yaptı.
SAYISIZ POZİSYON KAÇTI
Geçen haftanın yıldızı Garry Rodrigues, Kayseri karşısında bekleneni veremedi.
HER ŞEYİ DENEDİ GOL GELMEDİ!
Kayseri kalesine 23 şut gönderen, 3 topu direkten dönen F.Bahçe golü bulamadı...
Dün sayısız gol pozisyonuna giren Fener her şeyi denedi ama golü bulamadı.... 25. dakikada Moses, 38. dakikada Muriç, 72. dakikada ise Gustavo direği geçemedi. Kanarya 10 kezle ligde en fazla topu direkten dönen takım olma özelliğini sürdürdü. Sarı-Lacivertliler dün ayrıca Kayserispor kalesine 23 şut gönderip 6 kez çerçeveyi buldu. Kaleci Lung önemli kurtarışlar yaptı.
EMRE YİNE BİTİREMEDİ
Kaburgasındaki sakatlığa rağmen forma giyen Emre yine 90 dakikayı tamamlayamadı. Tecrübeli yıldız 70'te oyundan alındı.
YİNE BÜYÜK TARTIŞMA VAR
Fener 3, Kayseri 2 penaltı bekledi. Kırmızı da 'es' geçildi.
Dün Kayseri'deki kritik maça da hakem kararları ve VAR damgasını vurdu. 13. dakikada Vedat Muriç, Abdennour'un dizine darbesiyle yerde kaldı. Arda Kardeşler 'devam' dedi.
31. dakikada Miguel Lopes, Serdar Aziz'in omuz hamlesi sonrası düştü. Ancak yine penaltı kararı çıkmadı.
Arda Kardeşler, 74 ve 75. dakikada Kayserisporlu futbolcuların ceza sahasında topa elle müdahelelerine de ses çıkarmadı.
82. dakikada ise kaleci Altay diz darbesiyle Pedro Henrique'yi yere indirdi. Kayserispor hem penaltı hem kırmızı kart bekledi. Bu pozisyonda da ne hakem Arda Kardeşler ne de VAR oralı olmadı.
UMUT HATAYI AFFETMEDİ
45'te Garry Rodrigues yüzde yüz pozisyonda önemli bir fırsatı daha harcadı. 58'de Kayserispor öne geçti. Defans arkasına hareketlenen Umut Bulut güzel bir plase ile Altay'ı mağlup etti: 1-0.
BÖYLE BİR POZİSYON YOK!
72'de Gustavo'nun şutu üst direkten döndü. Ardından kaleci Lung önce Zanka sonra Hasan Ali'nin şutlarını kurtarınca maç 1-0 tamamlandı.
VEDAT BU KEZ ETKİSİZDİ
Fener'in en önemli gol umudu olan Vedat Muriç dün gece bekleneni veremedi. Kosovalı yıldız önemli pozisyonları değerlendiremedi. 90+1'de müsait pozisyonda çok kötü bir vuruş yaptı.
SAYISIZ POZİSYON KAÇTI
Geçen haftanın yıldızı Garry Rodrigues, Kayseri karşısında bekleneni veremedi.
HER ŞEYİ DENEDİ GOL GELMEDİ!
Kayseri kalesine 23 şut gönderen, 3 topu direkten dönen F.Bahçe golü bulamadı...
Dün sayısız gol pozisyonuna giren Fener her şeyi denedi ama golü bulamadı.... 25. dakikada Moses, 38. dakikada Muriç, 72. dakikada ise Gustavo direği geçemedi. Kanarya 10 kezle ligde en fazla topu direkten dönen takım olma özelliğini sürdürdü. Sarı-Lacivertliler dün ayrıca Kayserispor kalesine 23 şut gönderip 6 kez çerçeveyi buldu. Kaleci Lung önemli kurtarışlar yaptı.
EMRE YİNE BİTİREMEDİ
Kaburgasındaki sakatlığa rağmen forma giyen Emre yine 90 dakikayı tamamlayamadı. Tecrübeli yıldız 70'te oyundan alındı.
YİNE BÜYÜK TARTIŞMA VAR
Fener 3, Kayseri 2 penaltı bekledi. Kırmızı da 'es' geçildi.
Dün Kayseri'deki kritik maça da hakem kararları ve VAR damgasını vurdu. 13. dakikada Vedat Muriç, Abdennour'un dizine darbesiyle yerde kaldı. Arda Kardeşler 'devam' dedi.
31. dakikada Miguel Lopes, Serdar Aziz'in omuz hamlesi sonrası düştü. Ancak yine penaltı kararı çıkmadı.
Arda Kardeşler, 74 ve 75. dakikada Kayserisporlu futbolcuların ceza sahasında topa elle müdahelelerine de ses çıkarmadı.
82. dakikada ise kaleci Altay diz darbesiyle Pedro Henrique'yi yere indirdi. Kayserispor hem penaltı hem kırmızı kart bekledi. Bu pozisyonda da ne hakem Arda Kardeşler ne de VAR oralı olmadı.
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