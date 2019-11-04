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Afyon’u geçti: 86-80 (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ING 'nde , 'yi 86-80 yendi. Fenerbahçe Beko'da Sloukas 20 sayı ile mücadele etti. İşte haberin detayları ve 4 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberler...

Fenerbahçe Beko Afyon’u geçti: 86-80
ING 'nde , 'yi 86-80 yendi. Fenerbahçe Beko'da Sloukas 20 sayı ile mücadele etti. Diğer sonuçlar: Anadolu Efes-Sigortam.Net İTÜ:108-62, Darüşşafaka- Bahçeşehir: 83-76, Teksüt Bandırma- Frutti Extra Bursaspor: 72-62.

G.SARAY MERSİN'DEN GALİBİYETLE DÖNDÜ
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında , deplasmanda Gelecek Koleji Çukurova'yı 81-72 yendi. Sarı-Kırmızılı ekipte Tilbe, Hartley ve Macaulay 21'er sayıyla oynadı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş-Çankaya Üni: 57-60, Botaş-Canik Bld: 90-31, Hatay BŞB-İzmit Bld: 76-67.



MİLLİ FUTBOLCULARIMIZ TAKIMLARINI SIRTLADI
Avrupa'da top koşturan milli futbolcularımız göğsümüzü kabarttı. Çağlar Söyüncü attığı golle Leicester'a C.Palace karşısında 3 puanı getirdi. Cenk ise Everton'a 90+8'de Tottenham karşısında 1 puanı getirdi. Valladolid'de , Schalke'de ise Ozan Kabak gol atan diğer oyuncularımızdı.

ANKARAGÜCÜ-GAZİANTEP
Türkiye Süper Ligi'nde 10. hafta bugün oynanacak olan Ankaragücü-Gaziantepspor maçı ile sona erecek. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı Halil Umut Meler yönetecek.

ARKAS-FENERBAHÇE: 0-3
Voleybol Efeler Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 'u 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: Galatasaray- Bld: 3-0,Sorgun Bld-İstanbul BŞB: 3-0, Bursa BŞB-Halkbank: 0-3.

FURKAN GALİBİYETİ GETİRDİ
Nba'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, son saniyede attığı 3 sayılık basketle takımının 'ı 129-128 yenmesinde önemli bir rol oynadı.



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