Ligde Ç.Rizespor'u 2-0 yenerek Beşiktaş yenilgisinin yaralarını saran G.Saray'da yüzler gülerken gözler Falcao'ya çevrildi. Son olarak F.Bahçe ile oynanan maçta forma giyen ardından 4 haftadır ligde takımındaki yerini alamayan Kolombiyalı yıldızın bu haftaki Gaziantep FK maçında da kadroda olması beklenmiyor.
- Spor
- 03.11.2019
- Gazete
Galatasaray'da Falcao seferberliği! En geç Trabzonspor maçına yetişmesi planlanıyor
Radamel Falcao, Gaziantep maçında da yok. Falcao’nun milli maç sonrasında oynanacak Başakşehir, ya da en geç Trabzonspor maçına yetişmesi planlanıyor.
Ligde Ç.Rizespor'u 2-0 yenerek Beşiktaş yenilgisinin yaralarını saran G.Saray'da yüzler gülerken gözler Falcao'ya çevrildi. Son olarak F.Bahçe ile oynanan maçta forma giyen ardından 4 haftadır ligde takımındaki yerini alamayan Kolombiyalı yıldızın bu haftaki Gaziantep FK maçında da kadroda olması beklenmiyor.
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