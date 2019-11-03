Bugünkü
Takvim

'da Falcao seferberliği! En geç maçına yetişmesi planlanıyor

, maçında da yok. Falcao’nun sonrasında oynanacak , ya da en geç maçına yetişmesi planlanıyor.



Ligde Ç.Rizespor'u 2-0 yenerek Beşiktaş yenilgisinin yaralarını saran G.Saray'da yüzler gülerken gözler Falcao'ya çevrildi. Son olarak F.Bahçe ile oynanan maçta forma giyen ardından 4 haftadır ligde takımındaki yerini alamayan Kolombiyalı yıldızın bu haftaki Gaziantep FK maçında da kadroda olması beklenmiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'da Falcao seferberliği! En geç Trabzonspor maçına yetişmesi planlanıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri