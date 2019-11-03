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  • 03.11.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 10:54

'dan Philadelphia'ya hayat öpücüğü

'in Philadelphia 76ers takımında forma giyen milli cumuz , takımının Portland Trail Blazers ile oynadığı karşılaşmada son saniye üçlüğü atarak galibiyeti getirdi. 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ile oynayan Korkmaz maçın en kritik anında sahneye çıkarak gecenin yıldızı oldu.

Furkan'dan Philadelphia'ya hayat öpücüğü

Amerikan Ligi'nde () Philadelphia 76ers forması giyen , son saniyede attığı 3 sayılık basketle takımının Portland Trail Blazers'ı 129-128 yenmesini sağladı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin tek namağlup ekibi Philadelphia 76ers, 21 sayı geriye düştüğü Portland Trail Blazers deplasmanından Furkan'ın bitime 0.4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle 129-128 galip ayrıldı.

5'te 5 yapan 76ers adına karşılaşmanın kahramanı Furkan, kenardan oyuna girerek 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti. Al Horford 25 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve Tobias Harris 23 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 33 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Rodney Hood ise 25 sayıyla mücadele etti.

Ligdeki bir diğer milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın sahasında Toronto Raptors'ı 115-105 mağlup ettiği mücadeleyi, 5 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

DRUMMOND'DAN 25 SAYI, 20 RİBAUNT
Detroit Pistons, seyircisi önünde oynadığı Brooklyn Nets karşılaşmasını 113-109 kazandı.

Pistons'ı galibiyete, 25 sayı, 20 ribaunt, 6 asist, 5 blok, 3 top çalmayla "double double" yapan Andre Drummond, 22 sayı, 7 asistle oynayan Bruce Brown ve 24 sayı kaydeden Luke Kennard taşıdı.

Drummond, 1989'da bunu başaran Hakeem Olajuwon'dan beri 25 sayı, 20 ribaunt, 5 asist, 5 blok, 3 top çalma istatistiğine ulaşan ilk oyuncu oldu.

Nets'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving 20 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double"a imza attı. Taurean Prince 20, Joe Harris ise 18 sayı attı.

SONUÇLAR
Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 115-104
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 113-109
Orlando Magic-Denver Nuggets: 87-91
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 105-114
Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 109-131
Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 115-105
Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 87-93
Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 128-129

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