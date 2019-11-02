G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı sonrasında çarpıcı açıklamara imza attı. Terim, TAKVİM'in 3 gün önce yaptığı "Falcao'nun 1 ayı var" haberini doğruladı. Tecrübeli hoca, Falcao'nun aşağı yukarı 10 gün daha takımla olamayacağını söyledi.
MİLLİ ARADAN SONRA OYNAR!
Terim, "Falcao tedavi için İspanya'ya gidecek. Real Madrid ve Gaziantep maçlarında olmayacak. 10 gün boyunca tedavisi sürecek. Milli aradan sonra oynayabilir" şeklinde konuştu.
OYUNU DOMİNE ETTİK
Aslan'ın hocası, Rize maçıyla ilgili olarak, "Herkes formasının hakkını vermek için uğraştı. Çok pozisyon bulan, oyunu domine eden bir Galatasaray oldu" dedi.
ORADA DAHA ZOR OLACAK
Terim, "İspanya'da R.Madrid ile oynamak kolay değil, orada daha zor maç olacak. G.Saray, G.Saray gibi oynadığı zaman, ne olduğunu görebiliyoruz" diye konuştu.
TAKVİM 3 GÜN ÖNCE YAZDI
Radamel Falcao'nun sahalardan 1 ay daha uzak kalacağını TAKVİM manşetine taşımıştı. Terim dün haberimizi doğruladı.
MİLLİ ARADAN SONRA OYNAR!
Terim, "Falcao tedavi için İspanya'ya gidecek. Real Madrid ve Gaziantep maçlarında olmayacak. 10 gün boyunca tedavisi sürecek. Milli aradan sonra oynayabilir" şeklinde konuştu.
OYUNU DOMİNE ETTİK
Aslan'ın hocası, Rize maçıyla ilgili olarak, "Herkes formasının hakkını vermek için uğraştı. Çok pozisyon bulan, oyunu domine eden bir Galatasaray oldu" dedi.
ORADA DAHA ZOR OLACAK
Terim, "İspanya'da R.Madrid ile oynamak kolay değil, orada daha zor maç olacak. G.Saray, G.Saray gibi oynadığı zaman, ne olduğunu görebiliyoruz" diye konuştu.
TAKVİM 3 GÜN ÖNCE YAZDI
Radamel Falcao'nun sahalardan 1 ay daha uzak kalacağını TAKVİM manşetine taşımıştı. Terim dün haberimizi doğruladı.
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