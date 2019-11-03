Beşiktaş deplasmanda Antalya'yı 2-1 yendi. 9'da Lajic'in kullandığı serbest vuruşta Vida topu kafayla ağlara gönderdi. 11'de savunmanın hatasını affetmeyen Diaby, yaptığı düzgün vuruşla takımının ikinci golünü attı. 13'te Diaby müsait pozisyonda golü bulamadı.
BEŞİKTAŞ ABLUKAYA ALDI
20'de Gökhan'ın şutu Aatif'a çarptı. Kaleci Ferhat topu son anda çeldi. 43'te Elneny kale dibinden kaçırdı. 1 dakika sonra Lens kaleciyle karşı karşıya kaldı. Golü bulamadı.
ANTALYA'YI UMUTLANDIRDI
52'de Blanco'nun ara pasında topla buluşan Mukairu, kaleciyle karşıya kaldığı pozisyonda gol buldu: 1-2. 60'da Ufuk ceza sahası içinden yaptığı vruşka kaleyi tutturamadı.
KARİUS'TAN KRİTİK KURTARIŞ
70'te Ljajic topu boş kaleye gönderemedi. 86'da Serdar'ın altı pastan vuruşunu Karius çıkardı. 90+6'da Antalyalı Blanco kale önünden topu ağlara gönderemedi.
LİDER ALANYA İLE FARKI 4'E İNDİRDİ
Beşiktaş 22 Nisan 2019'dan beri Süper Lig'de ilk deplasman galibiyetini elde etti. Kartal, lider Alanya ile farkı 4 puana indirdi.
BEŞİKTAŞ ABLUKAYA ALDI
20'de Gökhan'ın şutu Aatif'a çarptı. Kaleci Ferhat topu son anda çeldi. 43'te Elneny kale dibinden kaçırdı. 1 dakika sonra Lens kaleciyle karşı karşıya kaldı. Golü bulamadı.
ANTALYA'YI UMUTLANDIRDI
52'de Blanco'nun ara pasında topla buluşan Mukairu, kaleciyle karşıya kaldığı pozisyonda gol buldu: 1-2. 60'da Ufuk ceza sahası içinden yaptığı vruşka kaleyi tutturamadı.
KARİUS'TAN KRİTİK KURTARIŞ
70'te Ljajic topu boş kaleye gönderemedi. 86'da Serdar'ın altı pastan vuruşunu Karius çıkardı. 90+6'da Antalyalı Blanco kale önünden topu ağlara gönderemedi.
LİDER ALANYA İLE FARKI 4'E İNDİRDİ
Beşiktaş 22 Nisan 2019'dan beri Süper Lig'de ilk deplasman galibiyetini elde etti. Kartal, lider Alanya ile farkı 4 puana indirdi.
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