Kartal'dan kritik 3 puan

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, tam 195 gün sonra deplasman galibiyeti aldı. Siyah-beyazlılar en son geçen sezonun 29. haftasında Sivasspor'u Vida ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

Antalyaspor deplasmanında Vida ve Diaby'nin golleriyle 2-1 kazanan Beşiktaş, tam 195 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı. Karşılaşmanın 9. dakikasına Vida, 11. dakikasında da Diaby'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Beşiktaş, mücadeleden de 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Son olarak 22 Nisan 2019'da geçen sezonun 29. haftasında Sivasspor'u deplasmanda Vida ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, o tarihten sonra ligde oynadığı 6 deplasman maçında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

AÇILIŞ YİNE VİDA'DAN

Geçtiğimiz sezonun 29. haftasında oynanan Sivasspor mücadelesinde aldığı galibiyetin ardından dış saha 3 puana hasret kalan Beşiktaş, Antalya deplasmanında galip gelerek puanını 15'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında 9. dakikada ilk golünü atan Vida, siyah-beyazlıların 195 gün önce aldığı Sivasspor galibiyetinde de takımının ilk golünü atan isim olmuştu.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında Lens topa kafayı vurdu. Kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.

9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Ljajic'in ortasında Vida'nın altıpas önünden kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1



11. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Ljajic'in orta sahadan ortasıyla yükseklik kazanan topu, ceza sahası dışında Lens kafayla yere indirdi. Bu sırada araya giren Eren Albayrak'tan meşin yuvarlağı kapan Diaby, penaltı noktasının yakınından çektiği şutla kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 0-2





17. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında Chahechouhe'nun ceza sahası dışından gelişine vuruşunda top, savunmadan döndü.

21. dakikada Ljajic'in pas verdiği Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle çeldi.





45. dakikada Elneny'nin ara pasında topla buluşan Lens, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Caner Erkin, bu müsabakada forma giyemedi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Roco'yu ise yedek soyundurdu.

Abdullah Avcı, bu oyuncuların yerine Victor Ruiz ile Adem Ljajic'e ilk 11'de yer verdi.

ANTALYASPOR'DA 3 EKSİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Korkmaz, Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde bulunan isimlerden sarı kart cezalısı Hakan Özmert'i kullanamazken, Ondrej Celustka ve Doğukan Sinik'i ise yedeğe çekti.

Kırmızı-beyazlı ekipte bu oyuncuların yerine Bahadır Öztürk, Charles ve Leschuk görev yaptı.

Öte yandan, Antalyasporlu futbolcular, seremoni öncesi sahaya Kızılay Haftası dolayısıyla "İyilik sensiz olmaz" yazılı pankartla çıktı.