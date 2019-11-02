Konyaspor evinde Gençlerbirliği ile berabere kaldı

8. dakikada orta alandan gelişen Gençlerbirliği atağında, topla buluşan Candeias'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
21. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası içinde oluşan karambolde Milosevic'in şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.
32. dakikada Milosevic'in pasıyla topla buluşan Shengelia'nın ceza sahasının hemen dışından şutu, kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
37. dakikada Gençlerbirliği kalecisi Ertaç'ın hatasında topu kapan Skubic'in pasında Miya, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 1-0
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