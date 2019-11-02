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  • 02.11.2019 17:00
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 17:00

Konyaspor evinde Gençlerbirliği ile berabere kaldı

Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin golü 37. dakikada Farouk Miya'dan gelirken, Ankara temsilcisinin golü 90+5. dakikada Yasin'den geldi. Maç sonrası Konyaspor taraftarları, takıma tepki gösterdi.

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8. dakikada orta alandan gelişen Gençlerbirliği atağında, topla buluşan Candeias'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

21. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası içinde oluşan karambolde Milosevic'in şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

32. dakikada Milosevic'in pasıyla topla buluşan Shengelia'nın ceza sahasının hemen dışından şutu, kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

37. dakikada Gençlerbirliği kalecisi Ertaç'ın hatasında topu kapan Skubic'in pasında Miya, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 1-0

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