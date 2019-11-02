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'ta paralar ödendi kriz bitti

’ta yeni yönetimin önündeki en büyük problem ortadan kalktı Son olarak Vida’nın 6 aylık alacağına karşılık 1.5 milyon Euro’nun da ödenmesiyle takımda alacaklı futbolcu kalmadı. Bu gelişme yüzleri güldürdü.

Paralar ödendi kriz bitti
Kısa süre önce başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Nur Çebi, kulübün önündeki en büyük problemlerden birisini ortadan kaldırdı. YÖNETİMİN son olarak Domagoj Vida'ya 6 aylık alacağına karşılık 1.5 milyon Euro ödemesinin ardından takımda alacaklı futbolcu kalmadı.

UEFA SORUNU ORTADAN KALKTI
Uefa sorununun ortadan kalktığını söyleyen Başkan Çebi, "105 milyonu ödeyemez dediler. Bırakıp gitme nedeni olan bu sorunu 4 günde çözdük" dedi.

GİDERKEN ÇEK ALMIŞLAR
Çebi ayrıca, "120 bin lira maaş profesyoneller çekleriyle tazminatlarını alıp kaçmışlar." ifadelerini kullandı.

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