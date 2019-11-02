Kısa süre önce başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Nur Çebi, kulübün önündeki en büyük problemlerden birisini ortadan kaldırdı. YÖNETİMİN son olarak Domagoj Vida'ya 6 aylık alacağına karşılık 1.5 milyon Euro ödemesinin ardından takımda alacaklı futbolcu kalmadı.
UEFA SORUNU ORTADAN KALKTI
Uefa sorununun ortadan kalktığını söyleyen Başkan Çebi, "105 milyonu ödeyemez dediler. Bırakıp gitme nedeni olan bu sorunu 4 günde çözdük" dedi.
GİDERKEN ÇEK ALMIŞLAR
Çebi ayrıca, "120 bin lira maaş profesyoneller Kartal Yuvası çekleriyle tazminatlarını alıp kaçmışlar." ifadelerini kullandı.
UEFA SORUNU ORTADAN KALKTI
Uefa sorununun ortadan kalktığını söyleyen Başkan Çebi, "105 milyonu ödeyemez dediler. Bırakıp gitme nedeni olan bu sorunu 4 günde çözdük" dedi.
GİDERKEN ÇEK ALMIŞLAR
Çebi ayrıca, "120 bin lira maaş profesyoneller Kartal Yuvası çekleriyle tazminatlarını alıp kaçmışlar." ifadelerini kullandı.
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