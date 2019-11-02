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  • 02.11.2019 18:59
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 19:16

'ın maçındaki 11'i belli oldu

’in 10’uncu haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Antalyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
, 'in 10. haftasında deplasmanda ile Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.



İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatif

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut


Süper Lig'de son deplasman galibiyetini 195 gün önce Sivasspor'a karşı alan Beşiktaş, yarın konuk olacağı Antalyaspor'u yenerek bu seriyi bitirmek ve bu sezonki ilk dış saha zaferini elde etmek istiyor.

Süper Lig'in 10. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, çizdiği kötü dış saha grafiğine de bu maçla son vermeyi hedefliyor. Bu sezon çıktığı Sivasspor, Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanlarında mağlup olan, Ankaragücü maçında ise 1 puan alan siyah-beyazlılar, böylece 2019-2020 sezonunda 4 dış saha karşılaşmasından sadece 1 puan çıkarabilmiş oldu.
Son deplasman galibiyetini ise geçtiğimiz sezon, 22 Nisan'da konuk olduğu Sivasspor maçında 2-1'lik skorla alan Beşiktaş, 195 gündür İstanbul'a üç puanla dönemiyor.

22 Nisan 2019'dan bu yana Beşiktaş'ın dış saha maçları şöyle:

Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 2 (22 Nisan 2019)
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (05 Mayıs 2019)
Trabzonspor: 2 - Beşiktaş: 1 (18 Mayıs 2019)
Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0 (17 Ağustos 2019)
Gaziantep FK: 3 - Beşiktaş: 2 (14 Eylül 2019)
Trabzonspor: 4 - Beşiktaş: 1 (29 Eylül 2019)
Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 0 (19 Ekim 2019)

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